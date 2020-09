Gli ultimi fuochi della campagna elettorale per le Regionali di Puglia: Emiliano drive-in, Fitto in Salento, big per Laricchia e Scalfarotto

Ultime ore di campagna elettorale per le Regionali di Puglia 2020. Domani, sabato 19, darà giornata di silenzio elettorale e i candidati hanno effettuato i comizi conclusivi per convincere gli elettori ad andare a votare domenica e lunedì, in una sfida che si annuncia all'ultima preferenza.

Il governatore uscente, Michele Emiliano, ha chiuso la campagna con un appuntamento drive-in nel parcheggio dello stadio San Nicola, assieme al sindaco di Bari Antonio Decaro: i sostenitori si sono dati appuntamento a bordo delle loro auto, rispettando il distanziamento sociale, assistendo al comizio organizzato su un grande palco, suonando clacson e facendo lampeggiare i fanali in segno di approvazione: "Se avessimo potuto avere la stessa alleanza che regge il presidente del consiglio Conte - ha dichiarato Emiliano -, avremmo vinto questa campagna elettorale e staremmo già a lavorare. E invece stiamo qui a combattere da soli. Dobbiamo vincere anche per conto di Italia Viva, del M5S, dobbiamo impedire il ritorno del buio"

Raffaele Fitto, leader del centrodestra Pugliese, ha invece salutato i suoi sostenitori nella sua Maglie, in Salento, per il comizio conclusivo, preceduto da un altro incontro a Lecce: "La nostra unità - ha dichiarato - è vera, non di facciata. Il risultato è alla nostra portata. Non abbiamo lasciato nulla di intentato - ha aggiunto - lavoriamo nelle prossime ore per raggiungere il risultato che noi sentiamo come possibile e come grande opportunità per un profondo cambiamento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Antonella Laricchia, candidata del Movimento Cinque Stelle, ha chiuso la campagna assieme ad Alessandro Di Battista e all'ex ministro Barbara Lezzi, nel corso di un appuntamento in largo Giannella sul lungomare di Bari. Comizio barese anche per Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva: a supportarlo, sul palco accanto al teatro Petruzzelli, la deputata e capogruppo Iv alla Camera, Maria Elena Boschi. Comizi conclusivi anche per l'indipendente Mario Conca a Gravina in Puglia, Andrea D'Agosto a Nardò, in Salento, e Nicola Cesaria a Grumo Appula. Per Pierfranco Bruni, candidato di Fiamma Tricolore, nessun evento conclusivo.