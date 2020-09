La nuova Giunta Emiliano, dopo Lopalco verso l'ingresso di Pentassuglia all'Agricoltura

Si delinea sempre di più la composizione della nuova Giunta regionale del rieletto presidente Michele Emiliano, impegnato nel disegnare la squadra di governo e rappresentare i partiti che lo hanno sostenuto nella corsa alle urne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo l'ufficializzazione dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco all'Assessorato alla Sanità. è stata la volta di Donato Pentassuglia: il consigliere regionale tarantino del Pd andrà a occupare il posto riservato all'Agricoltura, secondo quanto affermato dallo stesso Emiliano nel corso di un'intervista a 'Il Graffio', il programma di Telenorba condotto da Enzo Magistà. Emiloiano, dunque, avrebbe già riempito le due caselle 'vuote' della scorsa Giunta, in due settori cruciali per l'amministrazione delle risorse e delle competenze della Regione. Confermata anche la suddivisione di genere, con 5 uomini e 5 donne, per la composizione della Giunta, in attesa di capire se ci saranno conferme tra gli assessori uscenti o un ricambio con qualche nuovo eletto supersuffragato dagli elettori.