Emiliano lancia la scrittura 'virtuale' del programma: "Lo scriveranno i pugliesi", dieci tavoli tematici online

“Parte oggi la scrittura del programma dei prossimi 5 anni. Sarà un grande processo di partecipazione, aperto a tutti, con dieci tavoli tematici e un evento che si terrà il 5 agosto in 10 stanze virtuali. Invito tutti i pugliesi e le pugliesi a essere parte attiva di questo grande momento di consultazione e progettazione. I punti programmatici che saranno frutto di questo approfondito ascolto e confronto saranno poi condivisi con tutti i rappresentanti della coalizione”: ad affermarlo è il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, candidato con il centrosinistra per la riconferma alla guida della Regione, presentando il sito www.micheleemiliano.it dove il prossimo 5 agosto vi sarà un grande evento virtuale (per evitare assembramenti nell'era covid) per la progettazione del programma di governo. L'appuntamento è denominato 'Futuro in corso'

Dieci 'tavoli' tematici dove si potrà dialogare e confrontare, dalle 17 alle 20: le iscrizioni sono ufficialmente aperte da oggi. Ogni stanza virtuale sarà coordinata da persone esperte e qualificate "Tutto il percorso -spiega lo staff di Emiliano - resta fedele a un metodo di partecipazione reale, trasparente e strutturata".