Regionali 2020, ecco la scheda elettorale per le consultazioni di settembre

La Prefettura di Bari ha reso noto il fac-simile delle schede di votazione per le consultazioni regionali della Puglia, che si terranno il 20 e 21 settembre 2020. Le schede saranno quest'anno di colore arancione (per evitare possibili confusioni con quelle del referendum costituzionale, per cui si vota nelle stesse date).

Il primo candidato, in ordine di apparizione sulla scheda, è Piefranco Bruni, il cui nome è affiancato dalla relativa lista, Fiamma Tricolore. Segue Michele Emiliano, con le sue 15 liste. Sulla terza colonna figurano, in ordine, Antonella Laricchia (Movimento Cinque Stelle e Puglia Futura), seguita dal candidato di centrodestra Raffaele Fitto. Trovano spazio, sulla stessa colonna, anche Nicola Cesaria (lista Ambiente, Lavoro, Costituzione) e Andrea D'Agosto (lista Riconquistare l'Italia). Chiudono l'elenco, sulla quarta colonna, Mario Conca (con le liste Cittadini Pugliesi e Conca presidente) e Ivan Scalfarotto (Italia Viva, Scalfarotto presidente e Futuro Verde).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

TUTTI I CANDIDATI E LE LISTE PER LE REGIONALI