La Russa a Bari al fianco di Fitto. Da Fratelli d'Italia critiche per il centrosinistra: "A rischio il voto di genere"

"Ritirare gli emendamenti, convocare il Consiglio regionale per votare il ddl Emiliano, firmare il decreto di indizione delle elezioni": è il percorso suggerito da Fratelli d'Italia per risolvere lo stallo della doppia preferenza di genere in Consiglio regionale della Puglia. Ad affermarlo, a Bari, è il senatore Ignazio La Russa, tra i leader di Fdi, che ha incontrato il candidato presidente del centrodestra alle elezioni Regionali pugliesi, Raffaele Fitto. All'appuntamento, in un albergo barese, è intervenuto anche l'onorevole Marcello Gemmato. L'appello di Fdi è rivolto direttamente al governatore Emiliano: il partito ribadisce di voler votare ("come tutto il centrodestra") il disegno di legge-

"Quando la gente è disperata si attacca a tutto", ha esordito così il senatore La Russa riferendosi ai retroscena del mancato voto sulla doppia preferenza di genere in consiglio regionale da parte di Emiliano e della sua maggioranza: "Emiliano e il centrosinistra stanno mettendo a rischio il voto di genere. Se il presidente della Repubblica dovesse non firmare il decreto - dice - , si andrebbe a votare senza doppia preferenza di genere. Stanno facendo un calcolo bieco sulla pelle delle donne".