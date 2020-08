Forza Italia presenta le liste per le Regionali di Puglia: a Bari c'è anche l'ex senatore Azzollini

C'è anche l'ex senatore e già sindaco di Molfetta, Antonio Azzollini, tra i 15 nomi della lista di Forza Italia per le Elezioni Regionali di Puglia, in rappresentanza del collegio dell'area metropolitana di Bari.

E' il nome che spicca in un elenco composto da 4 donne e 11 uomini, che sarà depositato ufficialmente nelle prossime ore. Tra gli altri candidati, in ordine alfabetico, troviamo l'ex consigliere comunale di Bari Giuseppe Carrieri, il consigliere regionale uscente Domenico Damascelli, il giornalista Enzo Degregorio, i capogruppo in Consiglio comunale a Mola Sebastiano Delre, Rossella Ferrara (commercialista), Doriana Giove (avvocato), l'assessore del Comune di Monopoli Stefano Lacatena, il chirurgo Bartolomeo Lofano, l'ex consigliere regionale Gigi Loperfido, Angelo Antonio Lovecchio (commercialista), Franco Miglionico (dentista), Maria Domenica Mirandi (commercialista), Marika Montaruli (avvocato) e il fotografo Nino Rossi.