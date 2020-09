"Senza rossetto una donna dove va?", bufera sul candidato sindaco di Corato per la frase sessista al comizio

Pioggia di critiche e polemiche a Corato sul candidato sindaco Luigi (Gino) Perrone. Il candidato del centrodestra è finito nell'occhio del ciclone per un frase sessista pronunciata domenica scorsa nel corso di un comizio in piazza. Perrone (ex senatore e in passato anche presidente dell'Anci Puglia), parlando del degrado nel cimitero della cittadina, ha scelto un paragone decisamente poco 'felice': "Si tratta del biglietto dai visita della città", ha detto Perrone, aggiungendo come esempio: "Se una donna è bella per sua natura, ma non si mette almeno un po' di rossetto per addobbarla, dove va?".