Giorgia Meloni 'a lezione' di orecchiette, mattinata nei sottani dalle signore di Bari Vecchia: "E' difficilissimo"

"Un grazie di cuore alle signore di Bari Vecchia per la pazienza con cui hanno provato a insegnarmi a fare le orecchiette": la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha commentato così la mattinata trascorsa nel borgo antico 'a lezione' dalle esperte creatrici della tipica pasta fresca barese.

Meloni ha provato a 'strascinare' l'impasto cercando di seguire le maestre, con risultati divertenti: "Pochi minuti - ha spiegato - naturalmente non sono bastati minimamente per imitare un'eccellenza pugliese che queste custodi della tradizione ogni giorno preparano con passione ed esperienza". "E' una cosa difficilissima - ha poi aggiunto parlando con i giornalisti -. Lei (la donna che accanto realizzava la pasta, ndr) mi mette l'ansia perchè ne fa 25 in un secondo. Mi sta umiliando moltissimo - ha quindi scherzato Meloni -. Conto di rimanere qui fino a quando non le avrò fatte adeguatamente perché non è giusto che io non sappia fare le orecchiette" ha concluso la leader di Fdi.