Meloni a Bari per supportare Fitto e le liste di Fratelli d'Italia: "Basta con il poltronificio Puglia di Emiliano"

Giorgia Meloni torna a Bari per sostenere Raffaele Fitto nella corsa per la Presidenza della Regione Puglia e incontra i candidati delle liste di Fratelli d'Italia nel corso di un evento sul palco di Largo Giannella sul lungomare di Bari: "Sono molto ottimista, ha affermato la leader di Fdi - penso che i pugliesi sceglieranno chi ha dimostrato amore per la propria terra. I pugliesi sceglieranno la competenza. La Regione Puglia è diventata un assumificio e un pachiderma di agenzie" . Poi un attacco diretto alle nomine delle ultime settimane di Michele Emiliano: "La vergogna di queste settimane se l'avesse fatta un governatore del centrodestra sarebbero venuti i caschi blu dell'Onu".

Da Meloni anche un riferimento al rischio di rinvio delle elezioni a causa dell'aumento di contagi covid: "Rispettare le regole non vuol dire che accetteremo che mascherine siano bavagli. L'Italia è l'unica nazione d'Europa che ha prorogato lo stato d'emergenza. Abbiamo un governo che ha bisogno della paura. Ancora oggi siamo qui alla riapertura delle scuole e nessuno sa come aprirle in sicurezza. In Italia, tra l'altro, tutte le scuse sono buone per non votare. Noi il 20 e il 21 settembre voteremo e daremo la possibilità ai pugliesi di esprimere un giudizio su Michele Emiliano e Giuseppe Conte e ci diranno cosa pensano".

Prima di Meloni è intervenuto Raffaele Fitto: "È importante rivolgere un ringraziamento a tutti i partiti. Abbiamo cinque liste a supporto - ha rimarcato - . Non abbiamo messo fratelli e sorelle ripetute in altre province per far vedere che c'erano candidati. La peggior calamità naturale è stata la Giunta Emiliano. C'è una devastazione. La xylella ha viaggiato per 120 km con un atteggiamento irresponsabile di chi ha fatto entrare in Regione gli stregoni. Questa inoltre è la Regione più tassata d'Italia. I cittadini e le imprese hanno sulle spalle Irpef e Irap maggiorate. La Puglia va paragonata alle altre regioni d'Italia. Abbiamo la più alta percentuale di mortalità in assoluto da collegare con il numero più basso di tamponi e quello più alto per le diagnosi. Vogliamo che il governo commissari la regione per la gestione del covid. Andremo - ha poi concluso - a vincere questa campagna casa per casa, con la testa e con il cuore".

E l'ottimismo in casa Fdi è ancor più accentuato dalle dichiarazioni dell'onorevole Marcello Gemmato: "L'ultimo sondaggio dà Fitto 6 punti avanti. Il centrodestra è unito, il centrosinistra ha 4 posiizoni diverse. È una campagna elettorale fatta in un momento straordinario. Conduciamo una battaglia all'ultimo voto".