Si aggiunge un nuovo tassello alla coalizione di centrosinistra: l'Idv (con Italia in Comune) annuncia il sostegno a Emiliano

Si aggiunge un altro tassello, quello dell’Italia dei Valori, alla coalizione della Puglia che sostiene Michele Emiliano in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi. "In Puglia l'Idv, come cinque anni fa, sostiene la candidatura a presidente della Regione di Michele Emiliano" si legge in una nota diffusa oggi dal partito, che porta la firma del segretario nazionale Ignazio Messina. L'obiettivo dell'Idv è quello di "unire il centrosinistra", come emerge ancora dalla nota, a differenza di coloro che "lavorano per far vincere il centrodestra".

Le priorità programmatiche dell'Idv sono "il lavoro, l'ambiente, il sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese, l'efficientamento del sistema sanitario e delle procedure amministrative del sistema regionale” come sottolinea nella stessa nota il segretario regionale pugliese del partito, Massimo Colia. "Abbiamo deciso - conclude Colia - di unire le nostre forze a quelle di Italia in Comune che è una delle formazioni tra le più importanti del centrosinistra di Michele Emiliano con la quale abbiamo riconosciuto la possibilità di condividere idee e progetti in un percorso comune".

"Ringrazio l’Italia dei Valori - ha commentato Emiliano - per il grande lavoro che sta portando avanti a sostegno della mia candidatura e della nostra coalizione alle prossime elezioni regionali. Siamo una squadra unita, il contributo in termini di idee e proposte che arriva da Idv rafforza il nostro percorso e l’unità della coalizione".

“Ringraziamo Italia dei Valori, il cui endorsement ci inorgoglisce per la storia, la tradizione del partito e le finalità per cui esso fu fondato dal magistrato Antonio Di Pietro. Una comunione di intenti che non fa altro che consolidare l’immagine di trasparenza e legalità che abbiamo cercato di trasferire con delle candidature che parlano non solo delle storie dei territori, ma anche di lotta alle organizzazioni criminali”. È quanto dichiara Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e vicecoordinatore nazionale di Italia in Comune, in merito al sostegno manifestato da Italia dei Valori in Puglia a Italia in Comune e al candidato alla presidenza della Regione Michele Emiliano.

“Siamo lieti di accogliere il supporto di Italia dei Valori. Un sostegno costruito attraverso continui dialoghi e una profonda condivisione di idee e programmi con il coordinatore Regionale di IdV Massimo Colia”, ha commentato Lucrezia Cilenti del coordinamento nazionale di Italia in Comune e consigliera comunale di Ischitella.

“Il sostegno di Idv alla nostra lista e al presidente Emiliano ci inorgoglisce profondamente, perché fondato sui principi della legalità, del lavoro, del sostegno alle attività produttive e dell’ambiente, che da sempre rappresentano i capisaldi di Italia in Comune”, ha aggiunto Rosario Cusmai, coordinatore regionale di Italia in Comune e candidato al Consiglio Regionale alle prossime elezioni.