Più lavoro, strade e treni: Laricchia presenta il programma M5S. L'attacco a Emiliano: "Con lui tanta Destra"

Dal potenziamento dei centri per l'impiego, a quello dei distretti produttivi, fino al rinnovo della pubblica amministrazione per far correre la Puglia: Antonella Laricchia, candidata del M5S (in coalizione con la lista Puglia Futura) per la Presidenza della Puglia ha illustrato, a 19 giorni dalle elezioni, il programma pentastellato per il governo regionale dei prossimi 5 anni. A siglare il documento tutti i candidati del Movimento in corsa per il Consiglio regionale: "Ho la sensazione - ha affermato Laricchia parlando con i giornalisti - che i programmi, compresi quelli dei miei avversari, saranno un po' tutti uguali. La differenza è che per noi la parola ha un valore, per altri no. Da un anno lavoriamo alle nostre proposte"

Per Laricchia il primo problema dei pugliesi è la disoccupazione: "Abbiamo in mente obiettivi misurabili, in modo da far rispettare scandenze trimestrali ai nostri assessori. Ad esempio, proprio per la disoccupazione, contiamo di ridurla dal 16 all'11% nel nostro mandato". Un altro aspetto su cui il M5S punterà sono i trasporti: "Li potenzeremo anche usando i soldi del recovery fund che Fitto dice di dare più alle regioni del nord. La Puglia deve far valere le sue ragioni a livello nazionale".

Infine, un nuovo attacco a Michele Emiliano che ieri aveva ancora una volta fatto appello al voto disgiunto degli attivisti pentastellati per sconfiggere Fitto: "È il disperato canto di un cigno disperato - dice così Laricchia sottolineando la ripetizione dell'aggettivo - . Avrò il consenso delle persone il cui cuore batte a destra e a sinistra ma che non si fidano di Emiliano e Fitto. Il governatore uscente è pieno di Destra e non è in grado di arginarla qualora fosse in pericolo la Regione. Io amo i pugliesi, rispetto le loro scelte. Sono la loro opportunità per il cambiamento".