I deputati ex M5S Lattanzio e Nitti dicono sì al programma di Emiliano: "Accolte nostre proposte"

“La lettura del programma presentato ieri da Michele Emiliano riporta un messaggio di immediata comprensione: pensiamo ad un Puglia veramente sostenibile, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale": lo affermano gli ex deputati pugliesi del M5S Paolo Lattanzio e Michele Nitti, ora nel Gruppo Misto, i quali hanno annunciato il loro sostegno ufficiale per la riconferma di Michele Emiliano e del centrosinistra alla guida della Regione Puglia.

I due hanno salutato con favore il programma in 10 pilastri illustrato da Emiliano, frutto di un lavoro di altrettanti tavoli programmativi virtuali, avvenuto nelle scorse settimane: “Siamo molto felici di aver contribuito alla definizione delle proposte inserite nel quadro degli

interventi a sostegno della cultura - dicono Lattanzio e Nitti - , una delle 10 aree prioritarie individuate dal programma nel suo complesso. Poche settimane fa avevamo lanciato le nostre 8 idee, che sono state accolte molto positivamente, soprattutto dal Presidente Emiliano, che ha deciso di inserirne alcune nelle azioni strategiche sul piano della cultura".

“Siamo partiti - proseguono - dal proporre delle misure per il potenziamento dello sviluppo culturale della nostra Regione, in linea con gli importanti provvedimenti che come deputati della Commissione Cultura stiamo seguendo a livello parlamentare con il governo Conte, pensando dunque a forme di sostegno per i lavoratori dello Spettacolo atipici, alla definizione di un Piano Straordinario che metta in connessione creatività e sostenibilità, alla definizione di una agenda/cartellone regionale dell’arte e dello spettacolo, alla valorizzazione dell’Alta Formazione, alla creazione di una legge per il mecenatismo diffuso e ad un’altra per la semplificazione, al contrasto alla povertà educativa ed alla creazione di un Sistema di Residenze Artistiche e dello Spettacolo dal vivo. Siamo convinti che queste proposte, messe a sistema nel più ampio ventaglio della strategia culturale proposta dal Presidente Emiliano, rappresentino uno strumento che può rendere la nostra Regione un vero volano culturale per tutto il Mezzogiorno" concludono i deputati.