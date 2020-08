Fratelli d'Italia deposita le liste per le Regionali. Su Bari il tris di veterani del Comune: Melini, Picaro e Finocchio

Fratelli d'Italia ha depositato le liste per le prossime Regionali di Puglia 2020, a sostegno del candidato del centrodestra Raffaele Fitto. Un elenco che, per il Barese, non manca di riservare sorprese e qualche recente amarcord: Oltre al consigliere uscente Ignazio Zullo, infatti, a spiccare sono tre vecchie conoscenze del Consiglio comunale di Bari: Irma Melini, Michele Picaro e Pasquale Finocchio.

Melini aveva già annunciato, qualche giorno fa, l'adesione al progetto di Fratelli d'Italia dopo aver fallito la corsa a sindaco di Bari lo scorso anno presentandosi da indipendente e non riuscendo a entrare in aula Dalfino. Più a sorpresa, invece, il nome di Michele Picaro, consigliere comunale del gruppo Misto uscito dalla Lega qualche mese fa assieme ad altri 108 tra amministratori e attivisti locali pugliesi a causa della contrarietà alla candidatura di Nuccio Altieri a presidente della Regione. Il veterano Finocchio, infine, tenta la corsa elettorale dopo aver mancato nel 2019 un ulteriore ingresso in Comune a Bari.

A completare l'elenco anche l'ex sindaco di Locorotondo Tommaso Scatigna, Vittoria Allegretti, Domenico Casamassima, Maria Cicirelli,Teresa Diomede, Katrin Daniela D'Onchia, Giuseppina Ferri, Nicola Fedele Liozzo, Piero Paparella, Giuseppe Nicola Silletti e Vito Valentini.