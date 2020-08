Fratelli d'Italia presenta i primi candidati per le Regionali: "Uomini e donne di qualità, con noi nessun riempilista"

"Mentre in queste ore gli avversari politici sono impegnati nella spartizione di nomine, Fratelli d'Italia lavora ad una squadra con donne e uomini di qualità, che si candidano non per fare numero ma per portare avanti e sostanziare un progetto politico che ci porterà - è la nostra sfida - ad essere il primo partito anche nella positiva competizione interna a Fratelli d'Italia tra le regioni che andranno al voto".

Così il candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto, e il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, hanno presentato questa mattina a Bari i primi quattro candidati dei quindici in corsa pert il partito alle Regionali di settembre, insieme ai due coordinatori provinciali di Bari, Filippo Melchiorre e Antonio Distaso. Si tratta di Tommaso Scatigna, Giuseppe Silletti, Irma Melini, Ignazio Zullo.

"Tommaso Scatigna, ex sindaco di Locorotondo, ha rivoluzionato la città rendendola una delle migliori d'Italia; il generale Giuseppe Silletti, noto a tutti per aver tentato, con il suo Piano, di fermare la diffusione della Xylella; Irma Melini, pasionaria della destra, che ha condiviso il nostro percorso politico; Ignazio Zullo, capogruppo in Regione, punta di diamante delle denunce di cattiva gestione del tema Sanità in Puglia", hanno detto gli esponenti di Fd'I presentando le candidature.

Nelle prossime ore verranno presentati gli altri nomi in corsa. "Candidati - è stato sottolineato - con tracciabilità, forti e di qualità, nessun riempilista -dichiarano i dirigenti provinciali di FdI-, con una presenza femminile non accidentale ma da noi voluta con convinzione, essendo rappresentativi di un Partito guidato da una donna".