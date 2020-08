Conca presenta il comitato elettorale nel centro di Bari :"Pd e M5S? Troveranno accordo in extremis"

Noi siamo qui pronti, chiederemo ai cittadini pugliesi di sostenermi perchè se solo la metà dei cittadini pugliesi che non è andata a votare l'ultima volta si recasse alle urne, potrei essere il più suffragato e potremmo dare una scossa a una regione disastrata da 15 anni di centrosinistra ma anche dal precedente governo Fitto": Mario Conca, candidato indipendente per la lista Cittadini Pugliesi, ha inaugurato stamane in via De Rossi a Bari il comitato elettorale per la corsa a presidente della Regione Puglia alle elezioni del 20 e 21 settembre prossimi.

L'esponente politico di Poggiorsini prosegue il suo percorso al di fuori degli schieramenti dopo l'uscita, a febbraio scorso, dal Movimento Cinque Stelle, a seguito della sconfitta nel ballottaggio delle primarie per la candidatura a presidente con Antonella Laricchia. E Conca, parlando a margine con i giornalisti, si è tolto qualche altro sassolino dalla scarpa stigmatizzando le trattative e le polemiche sull'ipotesi di accordo tra centrosinistra e M5S in Puglia, su cui il Pd preme con insistenza e i pentastellati rifiutano ogni proposta.

Per Conca questi ultimi "sono davvero in preda a loro stessi. Hanno compiuto centinaia di 'omicidi politici' . Io sono stato 'decapitato' a febbraio 2020 ma nel 2018 era successo a centinaia di attivisti pugliesi. Sentire Laricchia che chiede di tagliarle la testa mi fa sorridere dopo che lei, con Lezzi e per mano di Crimi, l'ha tagliata a me e a tantissimi altri. Stenderei un velo pietoso perchè non meritano ascolto e perchè hanno tradito la fiducia di milioni di italiani mancando promesse su tantissimi temi. Decresceranno sempre di piú perche sono stati omologati al sistema".

Se ci fosse qualche altro giorno di tempo - attacca Conca - ci riuscirebbero. C'è tempo utile fino a sabato. Hanno votato sulla piattaforma online Rousseau per fare accordi, si stanno presentando assieme ad altre civiche".

Di qui la previsione di Conca : "Credo che nessuno voglia andare a votare a Roma. Non escludo che possano decidere anche rimandare il voto, secondo quanto traoela da alcuni rumors, anche per la situazione pandemica"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il consigliere regionale uscente, in ogni caso, ha illustrato le sue proposte al di fuori degli schieramenti: "Non abbiamo stakeholder - sottolinea - che ci finanziano ma cittadini che ci mettono la faccia. I conti pubblici sono disastrati e stiamo facendo fare una figura barbina a una delle regioni più belle del mondo. Ero rimasto a un bivio, dovevo decidere se mischiarmi al sistema rappresentato da altri o decidere di intraprendere un percorso civico, dal risultato incerto e complicato. Metto in gioco la poltrona e la metto al servizio della Puglia intera. La nostra è l'unica lista che può tutelare i pugliesi" ha concluso Conca.