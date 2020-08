Conca presenta la squadra dei candidati: "Non ci sono nomi altisonanti. Cittadini per la società civile"

La lista Cittadini Pugliesi con cui Mario Conca corre, in maniera indipendente, alle prossime Elezioni Regionali di Puglia 2020, ha depositato gli elenchi in vista del voto di settembre. L'ex consigliere M5S ha scelto i nomi con cui presentarsi agli elettori alle urne tra poche settimane: “I candidati nella nostra lista - dice Conca - rappresentano la società civile, così come raffigurato nel nostro logo. Rappresentiamo e portiamo avanti le istanze e le voci del mondo del lavoro, dell’imprenditoria privata, dei liberi professionisti, ma anche dei disabili, di chi ha a che fare, da fruitore e da operatore, con la sanità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono cittadini - aggiunge - gente semplice e non ci sono nomi altisonanti, né stakeholders o grandi finanziatori. E così ci presentiamo ai pugliesi per i pugliesi. Vogliamo dare una svolta alla Regione Puglia, ecco perché chiediamo ai cittadini di fare la propria parte. – continua Conca - Se solo la metà dei cittadini che nelle scorse elezioni hanno scelto di non votare si recassero alle urne, sono sicuro che potremmo essere i più suffragati. Il nostro impegno, la nostra coerenza e la nostra buona fede sono gli ingredienti imprescindibili. Ora tocca ai cittadini pugliesi perché il voto è l’unica via percorribile per combattere un sistema che è fatto di clientelismo, mercimonio elettorale e di ingiustizia quotidiana. È inutile lamentarsi se non si ha il coraggio di cambiare” conclude Conca. Per quanto riguarda la circoscrizione di Bari, la lista comprende i seguenti 15 candidati: Mario Conca (capolsita anche nella Bat), Loredana Caccavale, Antonio Capogna, Rosa Ciliberti, Massimo Coratella, Giuseppe Costantino, Vito D'Attoma, Nicola Guerra, Renato Intini, Nicoletta Ladisa, Domenico Lomurno, Francesco Massaro, Loredana Menga, Anastasia Livia Santoro, Antonio Volpe.