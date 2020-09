Salvini torna a Bari e in provincia, comizio finale del centrodestra al molo San Nicola: "In Puglia PD e M5S hanno fallito"

Più di dieci comizi in 36 ore, l'ultimo al Molo San Nicola a Bari, alle 18.30 di sabato 12 settembre, con gli altri partiti di centrodestra. Matteo Salvini prepara il ritorno in Puglia per tirare la volata finale alla conquista della Regione dopo 15 anni dall'ultima volta.

Gioia del Colle, Altamura, Castellana Grotte, Palo del Colle, Modugno, Andria, San Giovanni Rotondo, Lucera, Foggia. Le altre tappe pugliesi del segretario federale del Carroccio.

Dichiarazione di Salvini: “Dall’agricoltura alle infrastrutture, dall’ambiente alla sanità, dal sostegno al lavoro fino alla sicurezza: Pd e 5Stelle hanno fallito in Puglia e a Roma. Sono orgoglioso di tornare in questa splendida regione per offrire una alternativa convincente dopo quindici anni di malgoverno. La Lega è in salute e faremo un grande risultato anche nei comuni”.