I nomi del nuovo Consiglio regionale: la ripartizione dei seggi, ecco chi siederà in via Gentile

Nasce il nuovo Consiglio regionale della Puglia per la consiliatura 2020-2025: le Regionali di domenica e lunedì hanno visto la rincoferma del centrosinistra del governatore uscente Michele Emiliano che in virtù del 46,78% dei voti e della legge elettorale che assegna un premio di maggioranza, potrà contare su 27 consiglieri. Diciassette, invece i seggi per la coalizione di centrodestra capitanata da Raffaele Fitto, 5 per il Movimento 5 Stelle. A questi si aggiungono il presidente della Giunta, Michele Emiliano, e il secondo classificato tra i candidati presidenti, ovvero Raffaele Fitto se sceglierà di sedere in via Gentile rinunciando al ruolo di parlamentare europeo. In caso contrario il seggio sarà riassegnato.

(Dati non definitivi)

Circoscrizione di Bari

4 seggi per il Partito Democratico: Francesco Paolicelli (23032 voti), Anita Maurodinoia (19843), Lucia Parchitelli (15856), Domenico De Santis (14945)

1 Con Emiliano: Pierluigi Lopalco (14679)

1 Popolari con Emiliano: Gianni Stea (8756)

1 seggio per Fratelli d'Italia: Ignazio Zullo (9945)

1 Lega: Davide Bellomo (8595)

1 Forza Italia: Stefano Lacatena (8886)

1 La Puglia Domani: Saverio Tammacco (12901)

1 seggio per Movimento 5 Stelle: Antonella Laricchia (7664)

Circoscrizione di Foggia

3 seggi Partito Democratico: Raffaele Piemontese (21407 voti), Paolo Campo (4291), Teresa Cicolella (4015)

1 Con Emiliano: Antonio Tutolo (7613)

1 Popolari con Emiliano: Sergio Clemente (2657)

1 seggio per Fratelli d'Italia: Giannicola De Leonardis (7777),

1 Lega: Joseph Splendido (5957)

1 Forza Italia: Giandiego Gatta (4872)

1 La Puglia Domani: Paolo Dell'Erba (6991)

1 seggio Movimento 5 Stelle: Rosa Barone (3756)

Circoscrizione Bat

2 seggi per Partito Democratico: Filippo Caracciolo (11842 voti), Debora Ciliento (6977)

1 Con Emiliano: Giuseppe Tupputi (3104)

1 Fratelli d'Italia: Francesco Ventola (9248)

1 Movimento 5 Stelle: Grazia Di Bari (3961)

Circoscrizione Brindisi

2 seggi per Partito Democratico: Fabiano Amati (10407 voti), Maurizio Bruno (3928)

1 Popolari con Emiliano: Mauro Vizzino (7422)

1 Con Emiliano: Alessandro Antonio Leoci (2019)

1 Fratelli d'Italia: Luigi Caroli (6642)

Circoscrizione Taranto

2 seggi per Partito Democratico: Donato Pentassuglia (10253 voti), Enzo Di Gregorio (4531)

1 Popolari con Emiliano: Massimiliano Stellato (4272)

1 Con Emiliano: Gianfranco Lopane (6671)

1 Fratelli d'Italia: Renato Perrini (10185)

1 Lega: Giacomo Conserva (5264)

1 Forza Italia: Vito De Palma (3667)

1 Movimento 5 Stelle: Marco Galante (2301)

Circoscrizione Lecce

3 seggi per Partito Democratico: Donato Metallo (16830 voti), Loredana Capone (13871), Sergio Blasi (13523)

1 Con Emiliano: Alessandro Delli Noci (17201),

1 Popolari con Emiliano: Sebastiano Leo (10976)

1 Fratelli d'Italia: Antonio Gabellone (11737)

1 Lega: Gianni De Blasi (8608)

1 La Puglia Domani: Paolo Pagliaro (9245)

1 Forza Italia: Paride Mazzotta (5457)

1 Movimento 5 Stelle: Cristian Casili (6127)

