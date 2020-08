Fitto all'attacco sul piano di riordino ospedaliero: "Emiliano come Cetto La Qualunque. In questi cinque anni dove è stato?"

"Emiliano e Cetto La Qualunque: non notate incredibili somiglianze?". Il candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto, va all'attacco del governatore uscente sul nuovo piano ospedaliero presentato ieri dalla Regione. E lo fa con un video ironico postato su Fb, paragonando lo sfidante al personaggio politico creato dal comico Antonio Albanese.

"Emiliano stamattina in conferenza stampa: “Più posti letto per tutti!”, “Raddoppieremo i posti di terapia intensiva”, “Rafforzeremo tutti gli ospedali di base” e “Potenzieremo la medicina territoriale”… E in questi cinque anni dove è stato? - commenta l'europarlamentare - Se ne ricorda oggi: a 47 giorni dalle elezioni!".