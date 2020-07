Fitto e i coordinatori del centrodestra insistono:"Riconvocare il Consiglio regionale per la doppia preferenza. Pronti a votarla"

"Deve essere il Consiglio regionale a modificare la legge elettorale della Puglia per introdurre la preferenza di genere. Il presidente del Consiglio, Mario Loizzo, che ieri ha già ricevuto ufficialmente la richiesta dei consiglieri regionali, convochi immediatamente la seduta. Tutto il centrodestra è pronto a votare la proposta della Giunta Emiliano, così come è stata approvata dalla Commissione”: è quanto affermano in una nota Raffaele Fitto, candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, e cinque coordinatori del centrodestra regionale.

A firmare la richiesta per una nuova convocazione dopo il caos di lunedì scorso e la fine della seduta, a tarda notte, per la caduta del numero legale, sono Luigi D’Eramo, coordinatore regionale della Lega, Mauro D’Attis, coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Gemmato, coordinatore regionale Fratelli d’Italia, Lorenzo Cesa, commissario regionale dell’Udc e Michele Simone, coordinatore regionale di Nuovo Psi