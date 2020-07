Fitto accoglie l'Udc nelle liste del centrodestra: "L'unità sarà la forza della nostra coalizione per vincere"

"Da questa parte ci sono partiti veri, che pur con le proprie caratteristiche, hanno un’unica visione della Puglia. Siamo tutti al lavoro per cambiare volto a questa regione dopo gli anni di disastrosa amministrazione del centrosinistra": Raffaele Fitto, candidato presidente per il Centrodestra alle prossime Regionali 2020, accoglie anche l'Udc nelle liste elettorali.

Stamane, a Bari, è infatti intervenuto il leader dello scudocrociato, il segretario nazionale Lorenzo Cesa, annunciando la presentazione della compagine Udc a sostegno di Fitto: "Assistiamo in queste ore - spiega Fitto - a una Regione piegata sulla campagna elettorale che in alcuni casi assume anche elementi di gravità, perché appare quasi un’occupazione militarizzata delle Istituzioni finalizzandola alla campagna elettorale. Ringrazio l’amico Lorenzo - ha poi aggiunto Fitto - con il quale stiamo costruendo liste in tutta la Puglia fatte di uomini e donne che saranno la vera sorpresa di questa campagna elettorale, dove la vera forza è l’unità della coalizione".

"E' indubbio – ha invece sottolineato Cesa – che Fitto sia il miglior candidato presidente di questa competizione, il più preparato e competente. A lui chiediamo una maggiore attenzione alle politiche della famiglia. Per questo faremo una lista a sostegno della sua candidatura in ogni provincia. Contiamo di eleggere qui e in Campania candidati presidenti di centrodestra perché il Sud parli a una sola voce con questo Governo e faccia arrivare forte a Roma le istanze di un territorio dimenticato dalle politiche nazionali”.