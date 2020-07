Il professor Lopalco in corsa per il Consiglio regionale, Fitto lo boccia: "Bisogna essere seri"

"Io penso che ci sia necessità di essere seri": il candidato governatore per il centrodestra alle prossime Elezioni di Puglia 2020, l'europarlamentare Raffaele Fitto, bolla così la candidatura nella lista 'Con Emiliano' dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco, a capo della Task Force Regionale sull'emergenza Covid-19.

Fitto ha risposto alle domande dei giornalisti a margine di un incontro organizzato da Copagri. Nei giorni scorsi Lopalco aveva annunciato la candidatura, con l'ipotesi che, in caso di vittoria di Emiliano, possa diventare neo-assessore alla Sanità: "La Regione Puglia, in questi giorni, vede - sostiene Fitto - un utilizzo delle istituzioni per fini elettorali".

«Si stanno realizzando - ha sottolineato - scelte e soluzioni sui territori con criteri discutibilissimi e, soprattutto, abbiamo certezza che il governo della Regione è impegnato in campagna elettorale per provvedimenti che avranno un’attenzione da parte nostra. Credo sia utile lavorare per bloccare questo scenario, perché siamo dinanzi ad un atteggiamento irresponsabile e, secondo me - ha concluso Fitto - con molti profili anche di illegittimità".