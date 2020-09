Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Regionali, domani Picaro (Fdi) a Bari per sottoscrivere protocollo d’intesa con Popolo della Famiglia Domani, giovedì 17 settembre, alle ore 10,30 nel comitato elettorale di Bari, piazza Garibaldi n. 2 (lato via Pizzoli) il candidato consigliere di Fratelli d’Italia alla Regione Puglia Michele Picaro e il coordinatore regionale del Popolo della Famiglia Mirco Fanizzi sottoscriveranno un protocollo di intesa sul “Reddito di Maternità regionale” e sul “Quoziente Familiare”. “Si tratta di due misure di buon senso che faccio mie – sottolinea il candidato consigliere Picaro - perché mirano a sostenere la famiglia e a contrastare il calo demografico che affligge il nostro Paese. Da consigliere regionale lavorerò perché queste misure entrino a far parte di un più ampio pacchetto di interventi in favore delle famiglie pugliesi, tra le più penalizzate d’Italia. Ringrazio Mirco e il Popolo della Famiglia per l’impegno a favore dei diritti non negoziabili e la famiglia”. “È un onore per il Popolo della Famiglia - dichiara il coordinatore del Pdf Puglia Mirco Fanizzi - sostenere la candidatura di Michele Picaro, un uomo attento alle tematiche familiari e ai diritti non negoziabili. Investire sulle famiglie vuol dire investire sulla società, investire sul territorio, investire sul futuro. Si tratta di una grande opportunità per mandare a casa una classe politica che negli ultimi 15 anni si è dimostrata non solo vuota di valori e inadeguata, ma anche e soprattutto priva di una visione di ampio respiro su esigenze, prospettive e speranze dei cittadini pugliesi”.