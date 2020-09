Regionali Puglia 2020, prime proiezioni: Emiliano in vantaggio su Fitto

Sembrano discostarsi dal testa a testa Fitto-Emiliano disegnato dagli exit poll le prime proiezioni sull'esito delle Regionali in Puglia. Secondo la proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, Emiliano (centrosinistra) è al 46%, Raffaele Fitto (centrodestra) è al 40,1%, Antonella Laricchia (M5S) è al 10,4% e Ivan Scalfarotto è all’1,8% (copertura campione del 6%). Lievemente più accentuato il divario Fitto-Emiliano nella prima proiezione Swg per TG La 7: Emiliano al 46.8%, Fitto al 38%, Laricchia 10.80 %, Scalfarotto 2,30% (copertura 3%).

I DATI DELLE SECONDE PROIEZIONI

LA DIRETTA: TUTTI I RISULTATI IN TEMPO REALE