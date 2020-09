Regionali, Scalfarotto: "Risultato deludente. Ha prevalso voto utile per Emiliano, anche dai suoi peggiori critici"

"Risultato deludente sul piano dei numeri, nulla da dire, ma era una battaglia che valeva comunque la pena di essere combattuta, per poter portare nel dibattito pubblico le nostre idee". Così il candidato renziano, Ivan Scalfarotto, sostenuto da Italia Viva, Azione e +Europa, commenta il risultato delle Regionali (secondo le proiezioni sarebbe intorno al 2%).

"Ha tuttavia prevalso il “voto utile” - prosegue Scalfarotto - anche da parte dei peggiori critici di Emiliano di questi anni. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per il nostro progetto. I partiti che mi hanno sostenuto sono nati da poco: è da domani che comincia il nostro lavoro sul territorio per continuare a far valere i valori dell’europeismo, del sostegno all’economia reale, della politica trasparente, della battaglia contro il populismo e il clientelismo e radicare la presenza di forze di progresso nella nostra regione".