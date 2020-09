Voto per chi ha il covid o è in quarantena: il 20 e 21 settembre a Bari e provincia attivi tre seggi 'mobili'

Vi saranno anche tre seggi elettorali mobili per consentire, i prossimi 20 e 21 settembre, di raccogliere i vogli degli elettori dell'area metropolitana di Bari che sono costretti in casa perché positivi al Covid o perché in quarantena o isolamento domiciliare obbligatorio.

Il servizio per l'intera area metropolitana sarà coordinato dal Comune di Bari e la sezione elettorale speciale avrà sede nel Policlinico. Lì saranno effettuati raccolta e spoglio delle schede, in particolare degli ospedali covid e di chi farà richiesta per votare dal domicilio. Lo staff a disposizione sarà composto da un presidente e da due scrutatori, dotati di tutti i dispositivi di protezione. Le schede saranno inserite di volta in volta in buste sigillate e poi messe nelle urne per lo spoglio. Per chiedere di votare da casa bisognerà inviare una richiesta via mail o farla recapitare a mano all'ufficio elettorale del proprio Comune dal 10 al 15 settembre.