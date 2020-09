Vendola con le Sardine per sostenere Emiliano, Fitto con i governatori di centrodestra: pomeriggio di comizi a Bari

Due comizi in centro, in vista del voto Regionale di domenica e lunedì, animeranno a Bari il penultimo pomeriggio di campagna elettorale per le Aministrative. Alle 19, in piazza Libertà, Nichi Vendola scenderà in campo assieme alle 'Sardine' per l'evento denominato 'La Puglia non si Fitta'. All'appuntamento prenderanno parte anche 'Puglia del Futuro' e 'La Puglia non si Lega'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via Sparano, un''ora prima, ci sarà proprio Raffaele Fitto per un comizio a fianco dei governatori del centrodestra. Sul palco saliranno il presidenti di Basilicata (Vito Bardi); Piemonte (Alberto Cirio), Calabria (Jole Santelli) e Donato Toma (Molise).