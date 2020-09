Regionali, Di Maio a Bari per sostenere la candidata 5 Stelle Laricchia

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà questa sera a Bari. Il rappresentante del Governo Conte arriva in Puglia per spalleggiare la candidatura della pentastellata Antonella Laricchia alle prossime elezioni regionali. Un tour che parte con un incontro aperto al pubblico nel capoluogo, in programma alle 20.30 nel piazzale davanti al Teatro Petruzzelli. "Non vedo l’ora di confrontarmi con voi e di pensare a come possiamo davvero cambiare e modernizzare la politica e il nostro Paese grazie anche al taglio di 345 parlamentari - scrive sui social il ministro, presentando l'iniziativa - Ho tante cose da raccontarvi e voglio ascoltare tutte le vostre opinioni e idee. Abbiamo una visione di futuro, diversa da chi in questi anni ha rappresentato la vecchia politica. Ci batteremo per far prevalere le nostre idee, quelle che aiutano i cittadini, supportano le imprese e rilanciano i territori".

Quello di Bari è l'unico appuntamento di venerdì e l'unico nella provincia barese. Da sabato mattina infatti Di Maio si porterà a Foggia per un altro incontro pubblico, per poi visitare altri comuni pugliesi.