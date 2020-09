Emiliano a Bari, Fitto nella sua Maglie, Laricchia ad Adelfia e Conca a Gravina: i candidati presidenti al voto

Hanno voluto dare il buon esempio, proprio loro che sono in corsa per la poltrona di governatore. Hanno votato tutti nella mattinata di domenica, i candidati presidenti alle elezioni regionali in Puglia. Michele Emiliano, governatore uscente, ha votato intorno alle 11,30 nel seggio allestito nell’Istituto scolastico 'Vivante' di Bari. "Votare è sempre importante, mi fa sentire bene, è uno dei momenti della vita in cui mi sento davvero libero. Quest'anno più che mai gli elettori ai seggi mi riempiono di orgoglio - scrive sui social - Ancora oggi, ogni volta che un cittadino va a votare, mi chiama al telefono e mi dice 'ho fatto il mio dovere'. Ed è una cosa bellissima, perché questa è una campagna elettorale di popolo, contro il pericolo che la Puglia possa tornare al passato".

Voto fuori dal capoluogo, invece, per gli sfidanti: la competitor del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia, si è presentata al seggio ad Adelfia intorno alle 11. Raffaele Fitto ha votato nella sua Maglie, mentre Mario Conca a Gravina. "Io ho votato - scrive sui social il candidato della coalizione di centrodestra - Fatelo anche voi. La partecipazione è la forza della nostra democrazia. Se non lo fate delegate ad altri il vostro futuro".