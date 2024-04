In Regione un gruppo di studio per l'autonomia differenziata: Emiliano nomina due nuovi consiglieri del presidente

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato due nuovi consiglieri del Presidente che assumeranno l'incarico di componenti esterni del gruppo per lo studio dell'autonomia differenziata. Come si legge dal deìcreto del presidente emanato in data 17 aprile, i consiglieri nominati sono il prof. Cosimo Pietro Guarini e il prof. Vitorocco Peragine.

L'incarico sarà valido fino al 31 dicembre 2024.