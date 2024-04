Maraschio sostituita dalla Giunta regionale pugliese: "Non accetterò incarico nello staff del presidente Emiliano"

"Quindi l’operazione moralità e legalità della giunta regionale pugliese si esaurisce, in sostanza, con la fuoriuscita della sottoscritta. Questo è il segnale di discontinuità che si vuole far passare. Rispondo con un sorriso". A parlare, attraverso un post sui social, è Anna Grazia Maraschio, ormai ex assessora regionale all'Ambiente, sostituita nel corso del rimpasto operato dal presidente Michele Emiliano a seguito delle polemiche delle settimane scorse dopo le inchieste su corruzione e politica che hanno scosso il mondo politico regionale e barese. Al posto di Maraschio, vicina a Sinistra Italiana, è stata designata Serena Triggiani.

"Ringrazio le centinaia di persone, di amministratori, di cittadini che mi stanno scrivendo attestati di solidarietà - dice Maraschio - , messaggi di indignazione e puro sconcerto. Non accetterò l’incarico all’interno dello staff del presidente Emiliano, ipotesi che mi è stata prospettata e che ringrazio per l’offerta. Tra galleggiare e navigare ho sempre scelto la seconda opzione nella mia vita, con il vento in poppa e libera da condizionamenti. Tutto quello che ho ottenuto è stato grazie alla cultura del lavoro, l’unica che mi permea e alla quale rispondo. La stessa cultura che ho portato all’interno dell’assessorato che mi sono onorata di guidare, formato da professioniste e professionisti che sento di ringraziare, insieme al mio staff tecnico sempre al mio fianco e ai dirigenti, ai funzionari che hanno seguito la mia visione politica. Non rinnego nulla e non nascondo che sono stati anni belli, intensi, ricchi di soddisfazioni ma anche duri. Spesso ho dovuto lottare in solitudine, sentendomi come una mosca bianca.

"In tutta questa vicenda - rimarca -, c’è solo un aspetto che mi lascia l’amaro in bocca: la brusca interruzione di un percorso di programmazione e pianificazione dell’Assessorato, che andava dalle misure di tutela dell’ambiente e del clima fino all’impostazione di una nuova politica abitativa che non considerasse solo le case ma anche le persone e il loro benessere. Una mole impressionante di provvedimenti, di politiche rivoluzionarie, che non basterebbero queste righe per essere elencate. Quando si interrompe un percorso così, il rischio è che il beneficio possa essere per pochissimi e il danno per molti, moltissimi cittadini pugliesi. Ma avverto anche un’altra convinzione: chi semina bene raccoglie il giusto e i germogli non tarderanno ad arrivare" ha concluso Maraschio.

Critiche alla decisione di Emiliano sono arrivate dal responsabile Mezzogiorno di Sinistra Italiana, Nico Bavaro: "Siamo alla farsa. Si completa il disegno - dice - e finalmente tolgono l’Assessorato all’Ambiente ad Anna Grazia Maraschio, così di fatto annullando la presenza di Sinistra Italiana ed espellendo dalla maggioranza l’unica vera voce critica. L’ho detto ieri e lo ribadisco: evidentemente Sinistra Italiana è scomoda e paga il prezzo della sua libertà. A questo punto vorrei capire cosa ne pensa Elly Schlein che con Nicola Fratoianni aveva chiesto una riflessione approfondita sulla Puglia. È soddisfatta delle decisioni di Emiliano?".

"In un anno circa - rimarca Bavaro -, infatti, Emiliano ha tolto ad Annagrazia Maraschio le deleghe sull’urbanistica (piano casa, nuove edificazioni…), per darle a un consigliere regionale eletto in Forza Italia e poi transitato nella sua civica; dopo qualche mese, con la complicità del M5S hanno tolto l’appoggio all’ex sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, senza alcuna ragione, perdendo poi le elezioni contro la destra; passa qualche mese ancora e la sua civica, CON, chiede pubblicamente le dimissioni di Maraschio, che aveva 'osato' pretendere che gli impianti di produzione di energia elettrica non stessero nei campi o sulle coste, ma nelle zone industriali, sui tetti degli edifici e oltre le 12 miglia dalla costa" conclude Bavaro.