"Procedure più trasparenti" per le nomine in Regione, la proposta di legge: commissione di controllo e registro degli incarichi

Una proposta di legge per "rendere più trasparenti e meritocratiche" nomine e designazione della Regione. Ha preso il via oggi in II Commissione la discussione della proposta di legge presentata dalla consigliera del M5S Antonella Laricchia.

“Ho presentato questa proposta - spiega Laricchia in una nota - in diverse occasioni in questa legislatura e nella scorsa. Parliamo di una norma di estrema attualità per introdurre una nuova procedura più trasparente e meritocratica per la nomina e la designazione di incarichi di competenza regionale. Nel testo viene dato un criterio chiaro per la distinzione tra le nomine di competenza del Consiglio e quelle di competenza della Giunta, fino ad ora troppo generico".

"Vengono introdotte - prosegue Laricchia - procedure molto più trasparenti rispetto a quelle adottate finora, prevedendo ogni anno la pubblicazione dell'elenco delle nomine di competenza regionale che andranno fatte l’anno dopo, in modo da procedere all’emanazione di Avvisi pubblici e c’è la possibilità di presentare candidature concessa ad almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia. All’esito dell’Avviso, con riferimento alle nomine del Consiglio, i curricula pervenuti saranno valutati dalla commissione consiliare competente, che trasmetterà il parere al Consiglio regionale. Con riferimento alle nomine di competenza della Giunta, la stessa deve comunicare alla Commissione consiliare competente le nomine che intende effettuare tra quelle proposte in seguito agli avvisi pubblici. Alla Commissione è quindi affidato un controllo preventivo e, in caso di osservazioni della Commissione, il presidente della Regione al momento della nomina dovrà spiegare le motivazioni del loro mancato accoglimento. Altro aspetto rilevante è la tenuta di un registro unico regionale degli incarichi conferiti, aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. È stabilita inoltre la non cumulabilità degli incarichi e la limitazione del numero dei mandati consecutivi da poter esercitare in un medesimo organo".

"Rendere le procedure di nomina più trasparenti e meritocratiche - chiosa la consigliera - deve essere prerogativa condivisa da tutto il consiglio, per questo assieme al consigliere Conserva, che con la Lega ha presentato un’altra proposta sullo stesso tema, abbiamo stabilito di presentare una sola norma, partendo dal mio testo. Un passaggio che faremo in beve tempo per arrivare entro 15 giorni a votare la proposta in Commissione. Proposta che auspico venga condivisa da tutti i gruppi consiliari per dare un segnale positivo ai cittadini. Abbiamo aspettato già troppo e ora è il momento di agire per dare un cambio di passo concreto al sistema delle nomine regionali, i cui disastri sono sotto gli occhi di tutti".