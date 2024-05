Consiglio regionale, al via la seduta: in aula il voto sulla mozione di sfiducia a Emiliano

Ha preso il via, nell'aula di via Gentile, la seduta del Consiglio regionale pugliese in cui verrà discussa e votata la mozione di sfiducia nei confronti del presidente, Michele Emiliano, presentata dai consiglieri regionali del centrodestra.

In apertura dell'assemblea la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, ha rivolto all’Aula l’invito a rispettare un minuto di silenzio per commemorare le cinque vittime dell’ennesima tragedia sul lavoro avvenuta a Casteldaccia, solo come l’ultima di una serie di incidenti mortali sul lavoro, compresi tutti quelli avvenuti negli ultimi due mesi in Puglia che hanno causato la morte di nove padri e figli pugliesi. Da qui l’appello a tutte le forze politiche presenti in Aula, affinché si facciano tutti portavoce nei confronti dei Partiti e Movimenti per intraprendere un’azione comune a sostegno della sicurezza sul lavoro.

Dopo Capone, ha preso la parola il consigliere Francesco Ventola, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, che ha presentato la mozione presentata due settimane fa dal centrodestra, dopo le vicende giudiziarie legate a presunti episodi di voto di scambio che hanno portato anche alle dimissioni dell'ex assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia. Si è quindi aperta la discussione, cui seguirà il voto.

Si tratta anche della prima seduta dell'assise regionale dopo le dimissioni dei consiglieri regionali del M5s dai loro ruoli in giunta e istituzionali. Nei giorni scorsi il leader M5S, Giuseppe Conte, in merito alla mozione di sfiducia ha fatto affermato che il M5S "non si presterà a iniziative strumentali del centrodestra".