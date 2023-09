La Corte dei Conti parifica il rendiconto della Regione Puglia: "Restano criticità su spese per la Sanità e consorzi di bonifica"

Un giudizio positivo nonostante "luci e ombre" per la spesa dei Fondi Europei, per la sanità e i consorzi di bonifica: la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è pronunciata favorevolmente sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022. La decisione è avvenuta al termine di un'udienza pubblica della Corte guidata dal presidente della Sezione regionale di controllo, Enrico Torri. In aula, ad ascoltare la requisitoria del procuratore regionale Cosmo Sciancalepore, anche il presidente della Regione, Michele Emiliano e il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino.

Sciancalepore, si legge nelle conclusioni della requisitoria, afferma che "il bilancio regionale presenta alcune significative criticità, comunque sanabili, specie per il comparto sanitario e i Consorzi di Bonifica. Permane qualche incertezza su alcuni dati forniti in sede istruttoria. Allo stesso tempo, alla luce delle varie considerazioni espresse finora, l’azione dell’Amministrazione regionale, nonostante le residue conseguenze dell’emergenza pandemica e l’aumento dei costi, ha condotto alla realizzazione di vari risultati positivi".

Per quanto riguarda la gestione di competenza, "le entrate accertate sono pari a € 14,8 miliardi, in aumento rispetto al 2021 (€ 14,5 miliardi); diminuiscono invece le riscossioni (€ 10,9 miliardi, € 11,7 miliardi del 2021); le spese impegnate si attestano a € 14,1 miliardi, in linea rispetto al dato di fine 2021, di cui € 10,8 miliardi pagate e € 3,3 mld ancora da pagare. La spesa corrente assorbe il 76% del totale della spesa impegnata (71% nel 2021); anche l’incidenza della spesa in conto capitale (13%) è in aumento rispetto a quella dello scorso anno (10%)".

Sull'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (programmazione 2014- 2020), il Por Puglia presenta "un’apprezzabile avanzamento finanziario; la capacità di spesa degli altri programmi (Psr Puglia, Po-Feamp Puglia) evidenzia" invece "alcuni ritardi". Analizzando invece la gestione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, "i progetti relativi alla Missione 6 (Salute) assorbono circa la metà del totale delle risorse disponibili", mentre quelli "che evidenziano una maggiore capacità di spesa (in termini di impegni) sono quelli relativi alle Missioni 1 (Digitalizzazione) e 3 (Mobilità sostenibile)".

La gestione della Sanità tra spese e misure di contenimento

Sul fronte della Sanità, "nonostante l’impegno profuso - dice il procuratore -, la Regione Puglia, nell’esercizio 2022, non ha rispettato il limite della spesa farmaceutica convenzionata stabilito dall’art. 1, comma 475, della legge n. 178/2020, non ha rispettato il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti nella misura stabilita dall’art. 1, comma 281, della legge n. 234/2021 e, avendo speso euro 537.714.877, non ha rispettato (+62,34%) il tetto di spesa di euro

331.237.336 per l’acquisto di dispositivi medici (cfr. art. 15, comma 13, lettera f), del d.l. n. 95/2012). Nell’anno 2022 la Regione Puglia, a fronte di un tetto complessivo pari ad euro 1.218.687.090, ha sostenuto una spesa di euro 1.488.411.619 (+269.724.528 euro), corrispondente a una percentuale di incidenza di

18,14% sul FSN (18,08% nel 2021, 17,70% nel 2020). La Regione Puglia ha adottato nel corso dell’anno 2022 ulteriori misure di contenimento della spesa farmaceutica (es. tetti di spesa per singola Azienda sanitaria). Le misure di contenimento finora adottate hanno consentito risparmi di spesa farmaceutica e la riduzione del divario registrato dalla Regione Puglia rispetto alla media nazionale ma non hanno consentito la soluzione della problematica".

Nella carte della requisitoria si legge anche come i Consorzi di Bonifica abbiano "assunto, ormai da anni, come confermato da precedenti decisioni della Corte dei conti, un rilevante ruolo negativo nel bilancio regionale. Questa considerazione è confermata dalla circostanza che, nel bilancio regionale, sono presenti ingenti residui attivi vetusti nei confronti dei Consorzi di Bonifica (euro 129.444.682,51), correlati ad accertamenti risalenti addirittura agli anni 2007-2011, per i quali le possibilità di riscossione appaiono, evidentemente, estremamente esigue, se non nulle. La Regione, al fine di ottemperare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti negli ultimi giudizi di parificazione, ha provveduto ad accantonare nel Fondo perdite potenziali una somma pari ai predetti residui attivi (euro 129.444.682,51), a totale copertura del rischio della mancata restituzione ma risulta chiaramente necessario agire per la totale e definitiva risoluzione della questione".

La Corte ha anche evidenziato il rispetto "limite di indebitamento, avendo la Regione raggiunto una percentuale (3,74%) inferiore al limite massimo consentito dalla legge (20%)", l'attinenza agli equilibri finanziari e residui attivi a 11,4 miliardi (€ 10,3 a fine 2021) superiori i residui passivi (€ 8,7 miliardi, in crescita rispetto agli 8,2 dell'anno precedente. Il risultato di amministrazione formale (senza scomposizione in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati) è pari a circa € 4,5 miliardi, mentre quello di amministrazione sostanziale (dopo la scomposizione) è negativo per circa € 176,4 milioni, sebbene in miglioramento rispetto all’esercizio precedente (-€ 236,8 mln). Infine, il fondo cassa finale è pari a circa € 2,1 miliardi (€ 1,8 a fine 2021).

Emiliano: "Soddisfatti, in questi anni abbiamo salvato la regione dai debiti"

Soddisfatto, al termine dell'udienza, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: "E' l'ennesimo bilancio della nostra amministrazione - dice - che ottiene una parifica dettagliata. La decisione certifica oltre ogni ragionevole dubbio quanto la Regione sia stata ben amministrata. Nella relazione del procuratore vi erano alcuni elementi critici che però, come ha detto il presidente, sono stati superabili alla luce delle controdeduzioni fatte dalla Regione. In questi 6 anni e mezzo abbiamo salvato la Regione dai grandi debiti dei consorzi di bonifica, dal grande bond da 700 milioni di euro che rischiava di portarci via molti soldi in termini di pagamenti d'interessi e sbloccato le assunzioni della Sanità, restituendo a quella pugliese una capacità di rispettare i livelli di assistenza che non la rende perfetta ma migliore di prima. Da essere una delle ultime regioni italiane siamo diventati una delle migliori nella spesa dei fondi europei e del Fsc. Mi preoccupano di più le situazioni in cui l'amministrazione non è stata capace di spiegare alla Corte la sostanza delle situazioni".

Positivo anche il giudizio dell'assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese: "Siamo estremamente contenti che la Corte dei Conti abbia approvato il rendiconto. Abbiamo speso 4,5 miliardi di euro di Fondi europei, cambiando il paradigma della regione del Sud che non li utilizza. La Puglia è locomotiva in questo senso. Abbiamo coperto i posti della Sanità nonostante l'aumento dei costi dell'energia e dell'inflazione che ha provocato un incremento delle spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle aziende sanitarie da oltre 140 milioni di euro. Ciò nonostante, non abbiamo aumentato le tasse nei confronti dei cittadini pugliesi".

E proprio sulla questione delle spese sanitarie, l'assessore pugliese alla Salute, Rocco Palese, sottolinea gli sforzi della regione: "Nel contesto delle liste d'attesa, la Regione sta facendo il massimo possibile per ridurle. Se il governo nazionale ascoltasse il suo ministro della Salute, che chiede l'incremento del Fondo Sanitario nazionale, avremmo risolto molti problemi. Siamo comunque estremamente soddisfatti del giudizio di parifica da parte della Corte dei Conti.