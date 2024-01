Azione Studentesca e Gioventù Nazionale e il report sui neofascismi in Puglia: "No a etichette o schedature politiche"

Le associazioni giovanili di Fratelli d'Italia replicano a quanto scritto nel report 'Essi vivono' presentato in Regione Puglia dall'Osservatorio regionale sui neofascismi della Puglia e dal presidente Michele Emiliano. Il dossier, che fa riferimento a un possibile rischio di infiltrazioni neofasciste tra i più giovani, menziona anche i movimenti Azione Studentesca e, in seconda battuta, Gioventù Nazionale.

"Questo report dell'Osservatorio Regionale ci riporta indietro - si legge in una nota di Andrea Piepoli e Ilaria Partipilo, rispettivamente presidente regionale e provinciale di Gioventù Nazionale - a stagioni di discriminazione politica, in cui schedare l'oppositore politico era la prassi. Inserire Azione Studentesca e Gioventù Nazionale in questa mappatura dello spettro del neofascismo, con la presunzione di conoscere le nostre attività ed i nostri percorsi di vita, significa ignorare le origini di un movimento figlio di una generazione innamorata dell'Italia".

"La nostra identità politica, la nostra storia, ha uno spessore - prosegue - e una profondità tali da non poter essere racchiuse in una breve nota: con il nostro entusiasmo siamo costantemente attivi sui nostri territori e ispiriamo la nostra generazione, che ci dà fiducia nelle competizioni elettorali e dimostra quanto siamo inseriti nel meccanismo democratico su cui poggiano le istituzioni repubblicane. Rappresentiamo nei consessi istituzionali della nostra regione migliaia di cittadini. Non siamo una ridotta anacronistica, come qualcuno vorrebbe etichettarci. A qualcuno evidentemente non sta bene la nostra crescita, il nostro radicamento e vorrebbe impartirci lezioni di pluralismo. Ma noi non ci facciamo dare lezioni da chi è rinchiuso nei propri steccati ideologici. Continueremo a servire la nostra Nazione e la nostra generazione, con fierezza e con lo sguardo rivolto al futuro” conclude la nota.