Riaperta la questione Petruzzelli, Melchiorre: "Positivo che Comune e famiglia siano tornati a confrontarsi"

"Con il lavoro della commissione trasparenza finalmente le parti hanno ripreso a parlare sul teatro Petruzzelli, dopo tanti anni in cui hanno comunicato solo con lettere. Non accadeva da molti anni". E' quanto ha dichiarato all'agenzia Adn Kronos Filippo Melchiorre, capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Bari e presidente della commissione trasparenza in cui sono iniziate le audizioni sul caso del teatro Petruzzelli. Il contenzioso si è riaperto dopo la sentenza di novembre della Corte d'appello in cui è stabilito che la proprietà è della famiglia Messeni Nemagna.

Nel corso dell'audizione tenutasi martedì 16, dalla voce dei dirigenti del Comune di Bari, si è appreso che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha iscritto ipoteca giudiziaria sull'immobile per 43 milioni, oltre interessi, come controvalore dei lavori di ricostruzione che sono stati effettuati con fondi pubblici, dopo l'incendio che distrusse il Petruzzelli nel 1991.

La decisione della Corte d'appello, infatti, attribuisce ai proprietari i costi per la ricostruzione e il restauro. La famiglia Messeni Nemagna e il Comune sono ancora lontani sugli accordi da sottoscrivere per la locazione dell'immobile da affidare alla Fondazione Teatro Petruzzelli e Teatri di Bari. "Dopo aver stilato il verbale dell'audizione di ieri - anticipa Melchiorre - la commissione convocherà i privati con i propri legali. Credo nel primato della politica ed è importante fare incontrare le parti, anche se le riunioni si tengono con collegamenti da remoto. Abbiamo rimesso al centro l'attenzione sul teatro".