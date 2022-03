"No alla riforma del catasto", a Bari la protesta di Fratelli d'Italia: "Una patrimoniale nascosta, inaccettabile"

Un flash mob di protesta per dire no a una riforma, quella del catasto, dietro cui si celerebbe "una vera e propria stangata sulla casa che colpisce la proprietà degli italiani". A organizzare la manifestazione, questa mattina davanti alla sede delle Agenzie delle Entrate a Bari, Fratelli d'Italia.

"Non possiamo restare in silenzio - dichiarano il deputato Marcello Gemmato e il capogruppo al Comune Filippo Melchiorre - di fronte al tentativo di rifilarci una patrimoniale nascosta: Fratelli d'Italia continuerà a battersi contro ogni ipotesi del genere perché è inaccettabile l'aumento degli estimi catastali e della tassazione sugli immobili, che come primo effetto avrebbe una revisione in negativo dei parametri Isee che oggi consentono l'accesso a servizi di interesse sociale. È da incoscienti - chiosano Gemmato e Melchiorre - pensare alle tasse in un momento storico come il nostro".

(foto Fb Filippo Melchiorre)