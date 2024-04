Rimpasto in Giunta regionale, malumori nel Pd: "Manca condivisione su scelte e nomine"

Insoddisfazione per il rimpasto della Giunta regionale che ha portato all'ingresso di tre nuove assessore nel governo pugliese di Michele Emiliano: Viviana Matrangola, Debora Ciliento e Serena Triggiani. La presidente del Partito Democratico Provinciale di Bari, Elvira Tarsitano, ha denunciato "la mancanza di condivisione delle nomine nella Giunta regionale", in un post sulla sua pagina facebook.

"Le decisioni del nostro Partito non sono mai state dettate dall'alto, ma plasmate dal dialogo continuo e dalla partecipazione dei nostri militanti e tesserati, dei Circoli sui territori - sottolinea Tarsitano - Quanto stiamo vivendo negli ultimi giorni in Puglia racconta un’altra storia. Scelte e nomine, sia pur di alto profilo, che però mancano di quel senso di condivisione in un percorso che renda i nostri elettori orgogliosi e chiaro il nostro operato, con una visione generale di quello che vogliamo essere".

"Abbiamo ancora la possibilità di cambiare il nostro orizzonte, ricordando che il contributo di tutte e tutti è fondamentale anche per la nostra Regione, a patto di avere una visione politica che guarda a tutte e tutti - conclude la presidente provinciale del Pd - Quello del perseguire con coerenza e determinazione, a favore della comunità e non delle lobby, le politiche territoriali è la discriminante tra il centrodestra ed il centrosinistra: il diverso approccio nel perseguirle distingue tra chi nel centro-sinistra vuol lavorare per il futuro della terra ed i suoi abitanti e non solo per quei pochi privilegiati del primo mondo, copiando in 'malo' modo politiche di destra".