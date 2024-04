Rimpasto in Giunta regionale, Sinistra Italiana: "Il cambio di 2 assessori esterni sarebbe risposta insufficiente"

"La sintesi che il presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano ha fatto dopo la riunione di maggioranza, non rende giustizia ai temi molto articolati e affrontati per circa 4 ore. Se dalla richiesta iniziale di azzeramento della giunta, utile ad aprire una discussione politica, si dovesse passare alla soluzione finale di cambiare i due assessori esterni, pur considerando i limiti dello statuto, saremmo di fronte ad una risposta insufficiente". Lo afferma il segretario regionale pugliese di Sinistra Italiana, Mino Di Lernia.

"Il senso ultimo della vicenda, così come è stata presentata, si risolve - prosegue l’esponente della sinistra pugliese - in un cambio di nomi, con il danno ulteriore che la nostra Anna Grazia Maraschio venga percepita come uno degli elementi problematici della giunta dal punto di vista etico. Un paradosso: Anna Grazia Maraschio è uno degli esponenti dalla lineare storia politica e dall’incontestabile profilo morale".

"Riteniamo utile elencare - sottolinea il leader pugliese di SI - i temi che sono stati approfonditi, e che sarebbero dovuti diventare oggetto di discussione per procedere poi naturalmente a delle soluzioni: il cambio dello statuto regionale per rendere più democratica la giunta e più indipendente il consiglio regionale dal ruolo e dai compiti del governo, la revisione della legge elettorale; la rotazione dei dirigenti; un maggiore controllo dei partiti e dei soggetti politici sulle attività politiche; stabilire un tetto alla quantità di liste che si possono presentare alle elezioni, per evitare la proliferazione di finte civiche, che spesso stanno alle dirette dipendenze del capo di turno; fare ordine nei Comuni, dove non può esserci una transumanza continua fra uno schieramento e l’altro, utilizzando le liste civiche".

"Difficile accettare che la sintesi del lavoro svolto durante la riunione di maggioranza sia chiedere a noi un nome al posto di Annagrazia Maraschio, una persona seria e perbene, che nulla ha a che fare con pratiche politiche poco chiare e cha ha lavorato in questi anni nell’esclusivo interesse dei pugliesi. Per quanto ci riguarda - conclude Di Lernia - non avendo mai avuto problemi di posti da occupare, come abbiamo già detto nella riunione di ieri, rimettiamo a lui la scelta del da farsi rispetto alle deleghe".