"Ripartiamo dai gazebo per cambiare politica"

L’iniziativa di Noi Moderati di presentarsi per strada, tra la gente, con i Gazebo in ogni quartiere della città, continua a mietere successo. I Questionari che sottoponiamo ai cittadini baresi per la raccolta delle loro indicazioni e dei loro preziosi suggerimenti sono molto apprezzati, un vivaio di idee, di pensieri, di sfoghi, di lamentele, di istanze, di vere e proprie preghiere. Il Gazebo è una ghiotta occasione per conoscere chi siamo e cosa vogliamo fare, per conoscere il nostro programma e i nostri candidati al Comune di Bari e nei cinque Municipi della città. Il Gazebo è diventato, in molti casi, un punto di riferimento per chi si riconosce nei valori, nei principi e nelle idee di Noi Moderati, di converso, il Gazebo è un luogo di confronto e di discussione per chi non va più a votare e per chi, criticamente, non la pensa come noi. Noi Moderati abbiamo scoperto che il Gazebo è diventato luogo di confronto sociale dove si creano dinamiche spontanee e inaspettate, dove si stringono rapporti nuovi e relazioni interessanti. Il valore dei Gazebo di Noi Moderati va ben oltre la semplice informazione ai cittadini, non serve solo per farsi conoscere, ma serve soprattutto a conoscere. Riporta alla socialità di un tempo, all’aggregazione, al confronto, allo scambio di idee, ad una ritrovata, necessaria, dimensione umana. I tempi che stiamo vivendo hanno indotto la politica, ad accelerare i propri ritmi, ma l’hanno impoverita sul piano culturale e quello dei contenuti. Una politica senza contenuti è solo un ridondare di slogan vuoti, esattamente come quelli che ascoltiamo quotidianamente in città. Una cosa è certa: il Gazebo è un luogo di arricchimento democratico per tutti, un luogo che tenta di assolvere, con la partecipazione libera e spontanea, alla missione alta della politica, la missione di migliorare la condizioni dei cittadini e della società favorendo la partecipazione popolare, linfa vitale della democrazia. Luigi Barnabà Segretario cittadino I Gazebo di Noi Moderati continueranno nei prossimi giorni con i seguenti appuntamenti: - In data 4 febbraio a Ceglie del Campo in Piazza Santa Maria del Campo - In data 11 febbraio a Carbonara di Bari in Piazza Umberto I°