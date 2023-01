Uffici del Consiglio regionale chiusi e personale in smart working il venerdì: "Scelta per il risparmio energetico"

Personale in smart working e uffici del Consiglio regionale in via Gentile chiusi il venerdì, dal 13 gennaio fino a marzo. E' quanto ha deciso l'Assemblea regionale pugliese: una scelta, è spiegato in una breve nota "assunta per sostenere il risparmio energetico".

Resterà invece aperta e a disposizione del pubblico la Biblioteca.