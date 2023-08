Ferragosto in Puglia per Salvini, sui social lo scatto da Polignano: "Che meraviglia"

Ferragosto in Puglia per Matteo Salvini. Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto Ceglie Messapica per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la famiglia, il vicepremier e ministro dei Trasporti, leader della Lega, posta sul suo profilo Fb ufficiale una foto che lo ritrae con la compagna Francesca Verdini a Polignano, inconfondibile sullo sfondo: "Polignano a Mare, che meraviglia", il commento che accompagna lo scatto.