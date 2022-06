Sanità in Puglia, Palese: "Nessun blocco delle assunzioni, solo perfezionamento delle procedure regionali a tutela dei lavoratori"

"In riferimento alla disposizione regionale emanata nei giorni scorsi in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale, si precisa che la Regione Puglia non intende in alcun modo bloccare le assunzioni", lo afferma in una nota l'assessore regionale alla Salute, Rocco Palese.

L'allarme su un presunto stop alle assunzioni aveva anche suscitato reazioni e critiche da parte di più forze politiche. Non si tratterebbe tuttavia di un blocco, come spiega l'assessore nella nota.

"La citata disposizione è da intendersi efficace, nelle more dell’imminente perfezionamento della procedura regionale, attualmente al vaglio dell’avvocatura regionale, in merito alle procedure di stabilizzazione, proroga contratti e scorrimento graduatorie idonei, necessaria ad evitare comportamenti eterogenei, già messi in atto da parte di alcune Aziende sanitarie, creando tensioni con le Organizzazioni sindacali. Nella stessa disposizione, è stato altresì previsto che, previa richiesta di autorizzazione, le Aziende possono procedere all’assunzione del personale necessario ed indispensabile, così come già messo in pratica in questi giorni da alcune aziende sanitarie. L’iniziativa messa in atto dalla Regione, pertanto, è volta a tutelare la più ampia platea di lavoratori, garantendo uniformità di comportamento in tutte le aziende sanitarie”.