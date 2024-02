Influenza dei clan sulle Comunali 2019 a Bari, Gasparri attacca: "Forse Comune da sciogliere"

L'eco del terremoto giudiziario nel capoluogo pugliese, con l'inchiesta sul voto di scambio e le infiltrazioni criminali, giunge a Roma. "Su Bari la notizia è che i nostri coordinatori regionali si sono recati al Ministero dell'Interno per ipotizzare lo scioglimento del Comune - ha dichiarato il capogruppo al Senato di Forza Italia. Maaurizio Gasparri - Centotrenta arresti, che sfiorano anche l'amministrazione locale. Un fatto molto preoccupante. Non abbiamo preso decisioni per Bari, vogliamo capire bene che succede: probabilmente c'è un Comune da sciogliere". Le parole dell'esponente della maggioranza di Governo, raccolte dall'AdnKronos, sono state pronunciate a margine della riunione del centrodestra sulle amministrative.