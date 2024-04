Dimissioni e autosospensioni nel gruppo Pd in Regione, De Santis: "Chiediamo verifica di maggioranza"

"Abbiamo chiesto al Presidente Emiliano di convocare una riunione di maggioranza per avviare una verifica di governo e valutare il rilancio dell'azione amministrativa per un nuovo patto di fine legislatura". Lo dichiara il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, dopo gli ultimi scossoni nel gruppo consiliare regionale che hanno visto dimissioni e autosospensioni nel gruppo dem pugliese.

"Il Pd pugliese è in prima linea con i suoi militanti e amministratori nella lotta quotidiana al malaffare come testimoniano le decine di amministratori e i sindaci come quello di Peschici, Cellamare, Vieste e Bari che ricordiamo essere tuttora sotto scorta - ha sottolineato De Santis in una nota - Proprio per questo non possiamo fare sconti sulle incompatibilità tra i nostri rappresentanti istituzionali, il nostro codice etico e le migliaia di militanti che ogni giorno con onestà dedicano impegno e dedizione al partito democratico. Per questo nelle prossime ore convocheremo tutti gli organismi: segreteria regionale, gruppo consiliare, direzione regionale. Per quanto attiene alla composizione del gruppo Filippo Caracciolo si è dimesso da Capogruppo, mentre Mazzarano, che si è già autosospeso, e Maurodinoia non ne faranno più parte così come previsto dal nostro codice etico".