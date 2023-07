Eletto il nuovo vicepresidente della Commissione Finanze a Palazzo Madama: è il senatore barese Filippo Melchiorre

Filippo Melchiorre è stato eletto vicepresidente della Commissione VI Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica. L'esponente politico di Fratelli d'Italia è anche membro delle Commissioni Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica e adolescenza e infanzia. Inoltre, è componente della

Commissione parlamentare antimafia.

“Ringrazio i colleghi della Commissione per questa attestazione di fiducia – afferma il senatore Melchiorre -. Le commissioni permanenti sono organi fondamentali per il funzionamento delle Camere, il luogo in cui si svolge la maggior parte del lavoro sulle norme, in cui si cercano convergenze politiche e in cui il dibattito entra realmente nel merito delle questioni. Per questo il ruolo di Presidente ed anche, in secondo ordine, di vicepresidente sono figure chiave per il buon funzionamento della commissione. Farò del mio meglio per ricoprire questo nuovo incarico nella consapevolezza che le materie trattate dalla Commissione Finanze e Tesoro sono delicate e di natura prevalentemente tecnica e necessitano di studi e approfondimenti specifici”.