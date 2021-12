Boccardi proclamato senatore al posto di Minuto: svolta a Palazzo Madama nel 'duello' tra i forzisti baresi

"Prendo atto della decisione della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari e proclamo senatore Michele Boccardi": è il 'verdetto' annunciato in aula dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sulla vicenda riguardante il seggio ottenuto da Forza Italia in provincia di Bari, inizialmente attribuito, nel 2018, ad Anna Carmela Minuto. Lo riporta l'Ansa

Boccardi era stato eletto nello stesso partito nel 2018 in Puglia e mai proclamato per un presunto errore della Corte d'Appello di Bari, che avrebbe invertito i seggi tra lui e Minuto. Casellati ha ricordato che ci sono 20 giorni a disposizione per la presentazione di eventuali reclami. La decisione di palazzo Madama è arrivata dopo la bocciatura di un ordine del giorno sul caso, proposto dal senatore del Misto, Raffaele Fantetti, e bocciato a scrutinio segreto.

In questa maniera è stata riportata in vigore la decisione della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari che nel luglio del 2020 aveva riconosciuto il ricorso di Boccardi assegnandogli il seggio, messo 'in ghiaccio' fino ad ora per una mancata calendarizzazione.