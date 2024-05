Il Consiglio regionale della Puglia respinge la sfiducia a Emiliano: Azione vota con la maggioranza

Il Consiglio regionale della Puglia ha bocciato la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Michele Emiliano. Il provvedimento era stato avanzato dal centrodestra dopo le ultime settimane travagliate nel mondo politico pugliese, tra inchieste e arresti eccellenti per far luce su intrecci tra criminalità, politica e voto di scambio.

La Giunta regionale aveva visto, pochi giorni fa, un mini-rimpasto seguito alle dimissioni dell'assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia (Pd, presente oggi in aula), indagata in un'inchiesta che ha visto l'arresto del marito Sandrino Cataldo, tra i fondatori del movimento politico Sud al Centro, scioltosi pochi giorni fa dopo essere stato decapitato dalle vicende giudiziarie. Tre assessore dentro (Debora Ciliento ai Trasporti, Serena Triggiani al Welfare e Viviana Matrangola alla Legalità), fuori Rocco Palese la cui delega alla Sanità è stata riassorbita dal governatore Emiliano, via anche Rosa Barone per la fuori uscita del M5S dalla Maggioranza.

Uno scenario movimentato nel quale si è inserita la mozione, bocciata con 30 voti contrari, 19 favorevoli e 2 assenti (Donato Metallo del Pd per motivi di salute e Napoleone Cera di Forza Italia). Servivano, infatti, le preferenze della maggioranza assoluta dell'Aula (26) per far passare la mozione.

"Non mi merito di essere sfiduciato - aveva detto il governatore nel corso del suo intervento -. Avrò fatto tanti errori nella mia vita ma non me lo merito dopo che per 20 anni abbiamo cambiato la storia della Regione". Emiliano, oltre a evidenziare le azioni politiche e amministrative attuate nel corso del proprio mandato, ha annunciato alcuni provvedimenti per accontentare il gruppo dei consiglieri di Azione, che nei giorni scorsi era in bilico se astenersi o votare contro. Vi sarà un cambio di passo che si tradurrà anche con la rotazione straordinaria di tutti i dirigenti della Regione Puglia che abbiano fatto tre anni. Ciò avverrà se dal punto di vista contrattuale si profilano le caratteristiche di legittimità e con le tolleranze previste. Sarà applicata la decadenza dei direttori generali ma dovranno essere distinte le situazioni in cui lo sforamento è avvenuto per colpa o senza colpa, per evitare i contenziosi. Per i direttori di Dipartimento, la necessità di turnazione è condivisa, ma nello stesso tempo risulta un po’ complicata per le competenze specifiche e già acquisite sul campo, chiedendo "uno sforzo da parte di tutti" che deve "derivare dal desiderio di costruire una coalizione per il futuro".

La seduta fiume odierna era cominciata con un minuto di silenzio per le vittime pugliesi sul lavoro, richiesto dalla presidente dell'Assemblea, Loredana Capone. Quindi, l'attacco del centrodestra con il promotore della mozione, il consigliere Francesco Ventola (Fdi): "Non ci sono più le condizioni di serenità amministrativa - dice - per assolvere agli obblighi" di governo. "L'ultimo consiglio è stato il 26 marzo. Avevamo appreso dalla stampa anche un possibile rinvio di quello di aprile. E' stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Per Ventola bisognava dire basta a una "consorteria di potere" al "proliferare di agenzie, e incarichi, compresi consiglieri del presidente. Non siamo giustizialisti e non utilizzeremo le legittime inchieste per chiederle di andare via - aveva detto Vendola riferendosi a Emiliano, ma "è indubbio che le nomine in questi anni abbiano creato imbarazzo se non vergogna in Regione". Tra "sanità e rifiuti, ci sono problemi seri per i pugliesi" ha ribadito Ventola. A supporto del centrodestra anche le posizioni di altri esponenti di peso dell'opposizione: "Rileviamo un degrado politico senza precedenti nella storia della Regione - ha detto il capogruppo della Lega, Giacomo Conserva -. Siamo stati travolti dalle inchieste giudiziarie. Questi anni sono stati la storia di 'tutti gli uomini del presidente'. Lei - ha ribadito riferendosi a Emiliano - è un fuoriclasse perché ha battuto tutti". Per Paride Mazzotta (Forza Italia) "la misura è colma" per una consiliatura "con molti intoppi e questo governo che ha ritardato la discussione su tanti argomenti". Secondo Paolo Pagliaro (La Puglia domani) "non c'è stato neppure il minimo segnale di invertire la rotta. La Legislatura non ci soddisfa per nulla e il Consiglio regionale è stato trasformato in poltronificio.

Dalla maggioranza, invece, difesa totale per Emiliano: "Nessuna inchiesta giudiziaria - ha affermato il capogruppo Pd Paolo Campo - ha riguardato l'attività di questa o della giunta precedente. Le questioni giudiziarie hanno riguardato uffici ma se ne occuperà la Magistratura. Dobbiamo aumentare i controlli. Il malaffare è una questione culturale che sta nelle pieghe della società. E' giusto che i magistrati facciano il proprio lavoro ma bisogna avere un approccio criteriato e teso alla salvaguardia e al rispetto delle istituzioni". Inoltre, aggiunge Campo, "bisogna provare a fare uno sforzo per evitare il trasformismo".

Il consigliere Michele Mazzarano, il quale ha dovuto lasciare il Pd a seguito delle polemiche sulle inchieste delle ultime settimane (e per le quali non è coinvolto) ha ribadito il proprio supporto ad Emiliano con il Partito Democratico "che non è stato capace di difenderlo di fronte all'aggressione politica e mediatica del centrodestra. Il lavoro di questi mesi merita di continuare e di avere il nostro sostegno, ma c'è bisogno di diradare le nubi dell'incertezza". Il capogruppo di Azione in Consiglio, Fabiano Amati, ha analizzato la situazione prima di decidere di votare no alla proposta del centrodestra: "La mozione di fiducia è stata scelta dall'opposizione per provocare ed era evidente che fosse uno strumento per scatenare un dibattito. Non siamo al crocevia della storia". Quindi, rivolgendosi a Emiliano: "Se assumerà un impegno saremo contenti. Se tradirà noi e i pugliesi sapremo fare un buon uso del tradimento":

Dal M5S, appena uscito dalla Maggioranza, un appello al presidente Emiliano: "Chiediamo garanzie - dice il capogruppo Marco Galante - massime sul fatto che l'azione amministrativa della Regione Puglia sia nel segno della piena legalità e trasparenza. Siamo consapevoli che serva lavorare per potenziare gli strumenti per prevenire e contrastare l’illegalità. Da questa consapevolezza è nato il patto per la legalità, consegnato al presidente Emiliano, e stiamo lavorando alla proposta di legge per istituire un nucleo ispettivo che possa operare Da parte del presidente e dei suoi uffici c'è stata condivisione sia dal punto di vista politico a qualsiasi livello, dove ci sono consulenze, nomine e in quei settori più facilmente permeabili al malaffare. sia tecnico, quindi ci sono le premesse perché i punti del patto vengano messi in atto rafforzando l’azione amministrativa. Abbiamo rinunciato alla vicepresidenza del consiglio, alla delega alla cultura e all’assessorato al Welfare. Non parliamo di poltrone, ma di progetti, leggi, misure che hanno comportato anni di lavoro, per cui tanti cittadini hanno ringraziato Rosa Barone e Grazia Di Bari. Penso a Puglia Capitale Sociale 3.0 che ha visto investire sul terzo settore la cifra più alta investita in Puglia, alla dote educativa e di comunità che è andata ad integrare il Reddito di Dignità, fino al bando più recente Impresa possibile per potenziare e creare nuove imprese sociali, valore aggiunto per tutto il territorio. Sono solo alcune delle tante cose fatte, di cui siamo orgogliosi. Non presteremo il fianco a una iniziativa strumentale del centrodestra, da cui non accettiamo alcun tipo di lezione, tanto meno di moralità" ha concluso Galante.