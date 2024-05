Comunali Bari 2024, il Partito liberale italiano: "Non correremo con il nostro simbolo e non sosterremo candidati"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sono venute meno le ragioni che hanno indotto il partito liberale barese a stringere un accordo nelle scorse settimane con il candidato sindaco del centro destra, Fabio Romito. “Non correremo con il nostro simbolo alle elezioni amministrative comunali di Bari del 8/9 giugno né concorreremo a sostenere nessun altro Candidato Sindaco.” Ha difatti dichiarato Giancarlo Ragone, della Direzione Nazionale del Partito Liberale Italiano, in una nota diramata al termine di una riunione della Direzione Cittadina di Bari tenutasi nella sede del PLI in via Sparano. “Sono infatti venute meno”, prosegue la nota, “le intese operative elettorali già concordate nel corso di un incontro tenutosi il 29 aprile u.s. col candidato Sindaco del Centro Destra, Fabio Romito; di conseguenza il Partito ha scelto di concentrare le proprie risorse e il proprio impegno esclusivamente sul fronte delle elezioni europee, secondo le indicazioni che la Direzione Nazionale del PLI, prossima a riunirsi, comunicherà agli Organi territoriali del Partito.”