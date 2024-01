'Siamo Bari': "A un anno dai nostri incontri, pronti per parlare dei nostri temi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Era il 27 Aprile 2023 quando veniva presentato attraverso un video sui canali social di Alessandro De Bari, giovane cittadino del quartiere Libertà, il gruppo facebook SiAM❤️ Bari, che ad oggi conta 364 persone iscritte. Alessandro, dopo essersi laureato nel 2019 e aver parlato proprio del quartiere Libertà e del fenomeno dell'astensionismo nella sua tesi, oggi spiega: " Il gruppo, nato ad Aprile 2023, rappresenta da un lato un modo per denunciare le problematiche della nostra città, ma dall'altro un modo per condividere quanto di buono è stato fatto dall'amministrazione comunale. Siamo Bari nasce essenzialmente come un contenitore di giovani che vogliono essere il futuro di questa città nel segno della continuità. All'inizio credevo sarebbe stato impossibile, oggi invece posso dirvi che questa grande sfida, nata lo scorso anno, sta portando i suoi frutti! E' necessario che i giovani siano al centro della politica barese e dei suoi progetti futuri. E' importante valorizzare e dar voce a tutti quei giovani che hanno deciso di scommettere su questa città. In questi mesi infatti ho incontrato tantissimi ragazzi e ragazze, tra di loro ci sono Raffaele e Leonardo, due ragazzi pugliesi che hanno messo su AraBat! Una delle startup più innovative e promettenti sullo scenario internazionale. Basti pensare che hanno vinto il Premio dei Premi 2023 e l’ENI Joule for Entrepreneurship 2022, premio noto come “Nobel dell’Energia”, conferito loro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale! Ci sono altri che provengono dal mondo del sociale, del commercio. A tutti loro è giusto dar voce! E proprio con tutti, forse per scherzo, forse per ambizione, abbiamo anche sviluppato 13 macrotemi per una città che negli anni è cambiata molto. Sono idee frutto di incontri fatti davanti ad un caffè, lungo il litorale di Torre Quetta, passeggiando per via Manzoni, fino ad arrivare alla Piazzetta del Redentore, perché noi giovani siamo così, siamo sognatori. Parlo per esperienza personale, penso a com'era il quartiere Libertà, nonostante le sue mille sfaccettature e alcuni problemi, però è un rione che grazie alle buone politiche culturali e sociali è rinato!"